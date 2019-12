Jongen aangehouden voor diefstal tractor

Een getuige zag de tractor op de Westdijk staan. Hij meldde dat er in eerste instantie een jongeman bij de tractor stond. Deze ging er vandoor toen hij de melder zag. Even later fietste dezelfde jongeman weer terug naar de Westdijk en vertelde de getuige dat hij wel iets had gezien van de diefstal van de tractor. Hij verklaarde zelf niet in de tractor te hebben gereden.

Verschillende surveillance-eenheden van de politie zijn naar Kortgene gereden om onderzoek te doen. Een hondengeleider kwam met zijn politiehond. De hond volgde een spoor en liep direct naar de jongeman toe. Ook op de plek waar de tractor vandaan gehaald was bleken aanwijzingen te zijn die naar deze jongen toe leidden. Door de opgesomde feiten zag de jongen vervolgens ook wel in dat hij niet meer kon ontkennen dat hij bij de diefstal van de tractor betrokken was.

De jongen is aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar zit hij nog vast. Hij zal vandaag verder gehoord worden door rechercheurs. De tractor is weer netjes bij zijn eigenaar teruggebracht door een van de politieagenten. Een filmpje hiervan is te vinden op https://www.facebook.com/politieOSB/ De eigenaar van het voertuig heeft aangifte gedaan van diefstal.