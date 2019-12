Man onder invloed aangehouden wegens mishandelingen en vernielingen

Door bezoekers van het café werden surveillerende agenten aangesproken dat zijn klappen hadden gekregen van een man. Dit zou in het café hebben plaatsgevonden. De reden was niet bekend. Alle betrokkenen waren zichtbaar onder invloed van drank. De man die geslagen zou hebben zou ook nog onder invloed zijn van verdovende middelen. De cafégasten verklaarden dat de man de Voorstraat ingelopen zou zijn en dat hij ook nog een ruit van het dorpshuis zou hebben vernield.

De agenten gingen vervolgens op zoek naar de verdachte. Tijdens dit zoeken werden zij er door een getuige op attent gemaakt dat de betreffende man twee geparkeerde personenauto’s vernielde aan de Molendijk in Stavenisse.

De man was zichtbaar onder invloed en na zijn aanhouding, op de Stoofdijk, hebben de agenten van hem een blaastest en een speekseltest afgenomen. Hieruit werd duidelijk dat de man onder invloed van alcohol en cocaine was. Een GGD-arts heeft bloed afgenomen van de arrestant. Dat zal onderzocht worden door het NFI.

De man is in verzekering gesteld in een politiecellencomplex. Daar is hij gehoord. Nadat hij een verklaring had afgelegd is hij laat in de avond van 25 december in vrijheid gesteld. Het onderzoek naar alle gepleegde feiten is nog niet afgerond. Tegen de man zal proces-verbaal opgemaakt worden als alle aangiftes van mishandeling en vernieling bij de politie binnen zijn.