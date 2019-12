Met 120 km/u door woonwijk, verdachte aangehouden

De achtervolging ging via de J.W. Thibautstraat, de Johan van Reigersbergstraat, via de J.G. Schorerstraat en de J.A. van de Perrestraat weer terug naar de Johan van Reigersbergstraat. Daar zette de bestuurder de auto in een parkeervak en rende er vervolgens vandoor.

De man werd even later op het Meiveldpad aangehouden door de politie. Hij is ingesloten in een politiecellencomplex. Daar heeft hij een verklaring afgelegd en is hij ’s middags weer naar huis gestuurd. De auto waarin hij had gereden is, na overleg met de Officier van Justitie, in beslag genomen vanwege het a-sociale rijgedrag van de bestuurder. Het rijbewijs van de man (beginnend bestuurder) is ingevorderd omdat hij bijna vier keer teveel gedronken had. Tegen de man wordt proces-verbaal opgemaakt. Daarna vindt nog overleg plaats met de Officier van Justitie over de verdere afhandeling van de zaak.