Politie onderzoekt steekincident

Het steekincident vond plaats tussen twee mannen nadat er buiten een ruzie tussen hen was ontstaan. Beiden raakten gewond. Een van hen is ter observatie naar het ziekenhuis gebracht. De andere man is aangehouden en naar het politiebureau gebracht. In verband met het onderzoek komt de politie graag in contact met getuigen, die kunnen bellen met 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.