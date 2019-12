Politie stelt onderzoek in naar gewapende overval

Iets na vijf uur kwam er een melding binnen dat er een onbekend persoon met een masker de winkel naar binnen was gekomen en gedreigd had met een vuurwapen. De persoon eiste geld en is er vervolgens met onbekende buit te voet vandoor gegaan in de richting van de Maas. Niemand raakte gewond. Er werd een burgernetactie opgestart waarin gesproken wordt over een man van ca 1.60 m met donker krullend haar. Hij droeg tijdens de overval een zwarte trainingsbroek met witte strepen en een groene hoody. In verband met het onderzoek is de politie op zoek naar getuigen die informatie hebben. Heeft u informatie die relevant is voor het oplossen van deze zaak, dan kunt u bellen met 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.