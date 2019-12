Jongerenraad in gesprek met minister

Geweld tegen politieambtenaren (en andere hulpverleners) is een ernstig probleem in onze samenleving. De drempel om geweld tegen hulpverleners te plegen, lijkt lager te worden. ‘Maar is dat wel echt zo?’, was een kritische vraag vanuit de Jongerenraad. Want, is er meer geweld of doen we er sneller melding van dan vroeger door de digitalisering? Een terechte vraag die leidde tot een sterk advies: ‘Onderzoek en analyseer eerst. Vanuit die nulmeting kun je verder.’

En er waren meer scherpe aanbevelingen. Frisse suggesties die uiteenliepen van grip krijgen op toenemend individualisme tot het fors verhogen van de straffen tot bodycams. ‘Want als je gefilmd wordt, denk je wel twee keer na voordat je de politie lastigvalt.’