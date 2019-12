Politie zoekt doorrijder ernstige aanrijding

Het ongeval gebeurde rond 16.42 uur op de N317 bij de afrit Doesburg. De vier slachtoffers (een vrouw van 80, man van 81, vrouw van 51 en man van 49 uit Velp) zaten in één auto. Volgens getuigen zou de auto door een donkerkleurige stationwagen van achteren zijn aan gereden. Dit zou mogelijk opzettelijk zijn gebeurd. De auto raakte hierdoor van de weg en sloeg over de kop. De man van 49 en de vrouw van 51 raakten lichtgewond. De 81-jarige man is zwaargewond maar buiten levensgevaar. De 80-jarige vrouw is er ernstig aan toe, haar toestand is kritiek.

De verkeersongevallendienst van de politie heeft ter plaatse onderzoek gedaan. Bij dit eerste onderzoek zijn restanten van het doorgereden voertuig aangetroffen. De politie gaat deze restanten verder onderzoeken en hoopt zo meer te weten te komen over de auto die is doorgereden. Volgens getuigen was de doorgereden auto een donkergekleurde stationwagen. Deze zal door het ongeval flink beschadigd zijn aan de voorzijde.

Getuigen gezocht

Op dit moment is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd en wat er aan dit ongeval vooraf is gegaan. Mensen die hier meer informatie over hebben of meer weten over het betrokken voertuig of de bestuurder, worden verzocht de politie te bellen op 0900 8844. Ook roept de politie de bestuurder van de doorgereden auto op zich te melden.

