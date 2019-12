Rechercheteam is volop bezig met onderzoek naar dood 27-jarige vrouw

In het onderzoek naar de gewelddadige dood op een 27-jarige vrouw uit Almelo op woensdag 25 december rond 2.00 uur heeft de politie heeft gisteren met een speciaal dregteam gezocht in onder andere de vijver in de omgeving van het plaats delict aan de Hampshire in Hengelo. Uit het water zijn diverse goederen aangetroffen. Deze zijn in beslaggenomen er wordt onderzocht of er een relatie is met het misdrijf.





Trui van verdachte



Ook is het team op zoek naar een trui van de aangehouden 27-jarige verdachte man. Deze trui heeft de verdachte waarschijnlijk uitgedaan en kan ergens in zijn loop/vluchtroute liggen vanaf de Hampshire richting de Joseph Israëlsstraat in Hengelo





Looproute van slachtoffer



Het rechercheteam is bezig om de looproute van het slachtoffer in kaart te brengen. Zij liep in de vroege ochtend van woensdag 25 december vanaf het grand café ‘De Twee Wezen’ naar de parkeerplaats aan de Hampshire alwaar ze de auto had geparkeerd. De rechercheurs onderzoeken meerdere routes en willen hiervan zoveel mogelijk camera/bewakings/dashcam-beelden verzamelen.





Camerabeelden uit omgeving

Ook heeft het team belang bij andere camerabeelden waar mogelijk de verdachte of andere personen op staan die zich bevonden in de omgeving vanaf het plaats delict aan de Hampshire in de richting van de Joseph Israëlsstraat, alwaar de verdachte kort na het incident werd aangehouden.





Verlengde bewaring en doorzoeking



De Rechter-commissaris heeft de voorgeleiding van de 27-jarige verdachte uit Hengelo met 14 dagen verlengd. Inmiddels is de woning van hem ook door het rechercheteam doorzocht.





Weet u meer? Heeft u camerabeelden in deze omgeving? Tip ons!

Mogelijk bent u getuige geweest en heeft u nog niet met de politie gesproken. Of weet u mogelijk meer over de aanleiding van deze gewelddadige dood. Tip ons via het digitaal tipformulier, stuur een berichtje via Facebook of bel 0900 8844. Anoniem tippen kan ook via 0800 7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl



2019573687 ^cw