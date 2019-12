Geschoten op woning: getuigen gezocht

Rond 22.00 uur werd gemeld dat er door onbekende(n) op een woning zou zijn geschoten. De politie is ter plaatse gegaan en constateerde dat er daadwerkelijk op een woning was geschoten. Niemand raakte hierbij gewond.

De afd. Forensische opsporing doet sporenonderzoek en de politie is op zoek naar mensen die mogelijk iets gezien hebben van dit schietincident.

Heeft u iets gezien donderdagavond in de Mary Zeldenruststraat in Hoofddorp tussen 21.45 en 22.10 uur, dat te maken kan hebben met bovenstaand incident? Deel uw informatie dan a.u.b. met de politie in Hoofddorp via tel.nr. 0900-8844. Liever anoniem? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via tel.nr. 0800-7000.

2019248590