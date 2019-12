Ramkraak bij drogist, getuigen gezocht

Omstreeks 22.30 uur kwam bij de politie de melding binnen dat er op de De Kempenaerstraat een auto tegen de gevel van de drogisterij was gereden. De auto was daarna weggereden in de richting van de Geversstraat. Getuigen hadden een zilvergrijze danwel lichtblauwe auto weg zien rijden. Er is in ieder geval parfum buitgemaakt.



De recherche onderzoekt de zaak en komt graag in contact met mensen die iets gezien hebben en dit nog niet aan de politie hebben doorgegeven. De recherche in Leiden is bereikbaar via nummer 0900-8844. Liever anoniem, bel dan met M. 0800-7000.