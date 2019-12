Ondermijning: ‘Als je weet waar je op moet letten, zie je het’

Drugscriminaliteit, arbeidsuitbuiting en criminele investeringen in vastgoed en horeca vormen de top 3 van ondermijnende criminele activiteiten in Den Haag. In het ondermijningsbeeld zitten geen verrassingen, wel zijn er extra inspanningen nodig.

Illegaal gokken

Een van de profs in het veld is Frank l’Amie van politieteam Zuiderpark, hij heeft de onderwerpen ondermijnende criminaliteit en bestuurlijke aanpak in zijn takenpakket. ‘Zo ben ik druk bezig geweest met een café aan het Soestdijkseplein dat de burgemeester vorige week gesloten heeft. We kregen deze bar eind vorig jaar in beeld via een tip. Bij binnenkomst zagen we toen dat er illegaal gegokt werd. Vervolgens hebben we het Haags Economisch Interventie Team (HEIT) betrokken bij de actie en hierna nog twee controles gedaan. Een paar weken geleden hebben we vier verdachten kunnen aanhouden en een flink bedrag in beslag genomen.’

Ondermijnende criminaliteit is niet altijd even zichtbaar, maar als je weet waar je op moet letten, valt het meer op. Frank: ‘Denk bijvoorbeeld aan kleine zaken waar nooit klanten komen, avondwinkels waar schimmige types rondhangen, horeca met afgeplakte ramen en dure auto’s voor de deur. Als je het gevoel hebt dat er iets niet klopt, is dat meestal ook zo.’

‘Maak een praatje met die ondernemer’

Maar niet alleen de verontruste buurtbewoner kan zijn vermoedens melden, ook de ondernemer kan volgens Frank iets tegen ondermijning doen. Maak binnen je ondernemersvereniging eens een praatje met een ondernemer van wie je nog geen goed beeld hebt. Een eerlijke ondernemer is trots op zijn winkel en zal je er alles over willen vertellen. Als iemand afstandelijk reageert en er niets over kwijt wil, kan dat een eerste signaal zijn dat er iets met zijn zaak niet in de haak is.‘

Team Ondermijning

Een andere speler in het veld is het gemeentelijke Team Ondermijning, dat onder andere nieuwe ondernemers aan een financiële integriteitscheck onderwerpt, de zogenoemde Bibob-screening. Hiermee checkt het team waar de ondernemer het geld voor zijn nieuwe zaak vandaan haalt. Is dit wel legaal verdiend geld? De APV-wijziging die een vergunningplicht voor ondernemingen in een bepaald gebied of branche mogelijk maakt, biedt hierbij extra kansen. Het Team ondermijning werkt ook aan de bewustwording van ondermijning onder gemeenteambtenaren.

Ook in dit team Ondermijning is het Haags Economisch Interventie Team te vinden waar Frank regelmatig mee samenwerkt. Via bestuursrechtelijke controles pakt het HEIT malafide ondernemers en misstanden in de prostitutiebranche aan. In het HEIT werken gemeente, politie, Belastingdienst, Douane, UWV en de Inspectie SZW samen. Het HEIT komt in actie op grond van signalen. Net zoals de gemeente pas een kapotte lantaarnpaal kan repareren als zij hier via een melding weet van heeft, kan het HEIT ook pas acteren als het signalen van ondermijning krijgt. Dat kan via het telefoonnummer van de gemeente 14 070 of bij Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

Meld ondermijning

Zie jij signalen van ondermijnende criminaliteit en wil je hier iets tegen te doen? Meld deze dan bij de politie. Dit kan bij een heterdaadsituatie via 112 en in andere gevallen via 0900-8844. Anoniem melden kan ook via telefoonnummer 0800-7000 van Meld Misdaad Anoniem of via het Team Criminele Inlichtingen (TCI) via telefoonnummer 079-3458999.