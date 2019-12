Gezette man overvalt supermarkt Schiebroek

Het was rond 18.00 uur, de supermarkt was nog open, toen er een man in het zwart gekleed op de kassa afrende. Hij bedreigde de kassière met een mes, tikte ermee op de kassa en vroeg om geld. De medewerkster deed de kassa open en rende uit angst weg. Een collega riep door de intercom dat er een overval was, waarop de man snel naar het geld greep en de winkel uitrende. Onderweg naar buiten verloor hij het geld en verdween in de richting van de Peppelweg.

Signalement dader

De blanke man sprak gebrekkig Nederlands, heeft een vol postuur en is rond de 1.70 meter. Hij was in het zwart gekleed met een capuchon op. Hij droeg een soort bivakmuts of doek voor zijn gezicht met gaten in de kleur rood/roze. Hij vluchtte in de richting van de Peppelweg. Heeft u iets gezien of gehoord wat te maken heeft met de overval, en nog niet gesproken met de politie? Bel dan met 0900-8844 of met 0800-7000 als u liever anoniem blijft. Ook kunt u onderstaand tipformulier invullen.