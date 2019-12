Automobilist rijdt bewust in op scooter

Landgraaf - Rond 12.30 uur vond op de Gatestraat in Landgraaf een aanrijding plaats tussen een automobilist en een scooter. De scooterrijder raakte daarbij gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Volgens diverse getuigen is er sprake van een opzettelijke aanrijding. De politie onderzoekt de zaak.