Vijf personen aangehouden na stapavond in Rolde

Vuurwerk, stenen en glas

Agenten die toezicht hielden nabij de Hoofdstraat in Rolde kregen vuurwerk, stenen en glas naar zich toe gegooid. Ondanks meerdere waarschuwingen bleven verschillende groepen jongeren de confrontatie zoeken. Hierop voelden de collega’s zich genoodzaakt de wapenstok te gebruiken. De aanwezige jongeren bleven zich agressief gedragen, waarna ook enkele politiehonden werden ingezet. Ook de honden werden bekogeld met stenen en vuurwerk.



Aanhoudingen

Er zijn vijf personen aangehouden. Het gaat om vier personen uit Assen (een 17-jarige jongen, een 18-jarige jongen en 19-jarige jongen en een 20-jarige man uit Assen) en een 18-jarige jongen uit Rolde. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. De politie is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien van de incidenten? Heeft u beelden gemaakt of in uw bezit die mogelijk van belang kunnen zijn voor ons onderzoek? Dan komen we graag met u in gesprek. Neem dan contact met ons op via 0900-8844 of via https://www.politie.nl/meldformulier.



Eerdere incidenten

Ook in de nacht van woensdag- op donderdagnacht zijn er verdachten aangehouden in Rolde. Toen werd een 17-jarig meisje uit Assen en een 18-jarige jongen uit Smilde aangehouden.



Geweld

De politie neemt geweld tegen eigen collega’s en andere hulpverleners zeer serieus. Waar tijdens Kerst veel mensen samenzijn om met familie en vrienden de feestdagen te vieren, staan hulpverleners klaar om toezicht te houden of hulp te bieden als dat nodig is. Daarbij past nooit agressie of geweld tegen hulpverleners.



Om agressie en geweld tegen te gaan en de rust terug te laten keren, is de politie in bepaalde gevallen genoodzaakt zelf gebruik te maken van geweldsmiddelen. Uiteraard maakt de politie zo min mogelijk gebruik van deze geweldsmiddelen en maakt daarvoor overwogen keuzes. De politie werd in Rolde belaagd. Nadat de betrokkenen meerdere keren werden gewaarschuwd, zagen agenten zich genoodzaakt om gebruik te maken van de wapenstok en politiehonden.

Bij de toepassing van geweldsmiddelen moeten agenten zich aan regels en wetten houden. Hier worden zij voor getraind. Benieuwd hoe zo’n training eruit ziet?

Bekijk dan onderstaande video: https://www.politie.nl/themas/politiegeweld.html#alinea-title-wanneer-mag-de-politie-geweld-gebruiken