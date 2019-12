Putten - Woningoverval met bedreiging

Putten - In de vroege ochtend van zaterdag 28 december rond 6.30 uur is er een woningoverval gepleegd aan de Oude Prinsenweg in Putten. De bewoner is bedreigd door twee mannen en heeft moeten toezien dat de mannen de woning doorzochten. Wat ze precies hebben buit gemaakt wordt nog onderzocht.