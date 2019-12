5 mannen aangehouden na woninginbraak

Na een melding van een inbraak in een woning aan de Goudriaanstraat was de politie aanwezig in Zwaanshoek, toen agenten een verdacht voertuig zagen rijden. Deze auto kon uiteindelijk op de Bennebroekerweg worden gecontroleerd. In het voertuig lagen inbrekerswerktuigen. De verdachten zijn voor nader onderzoek ingesloten.

2019249392