6 jongeren aangehouden na mishandeling

De aangever is een 15-jarige inwoner van Beverwijk en hij bleek in de omgeving van het station door de jongens in zijn gezicht te zijn geslagen. Het slachtoffer is zelf naar het politiebureau gegaan en heeft de mishandeling daar gemeld. Op het station bleek dat het zestal zich voor de politie probeerde te verstoppen op het perron, echter werden zij toch aangehouden door agenten. De politie onderzoekt wat de aanleiding van deze mishandeling is. Op dit moment lijkt er geen direct verband met eerdere incidenten dit jaar in Beverwijk.

Alle verdachten zijn in verzekering gesteld.