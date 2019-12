83-jarige vrouw overleden na aanrijding in Den Ilp

Vrijdagmiddag rond 14.15 is op Den Ilp in Den Ilp een 83-jarige inwoonster van dat dorp bij een verkeersongeval om het leven gekomen. Zij werd bij het oversteken van de weg aangereden door een automobilist. De 38-jarige bestuurder is aangehouden (dit is standaardprocedure bij ernstige ongevallen) en na verhoor weer heengezonden. Verkeersongevallenanalyse (VOA) van de politie onderzoekt de toedracht van dit noodlottige ongeval. Een van de scenario’s die onderzocht wordt is of de laagstaande zon een oorzaak heeft gespeeld.

2019249056