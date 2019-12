Inbraak in supermarkt, geldautomaat opengebroken

Er kwam een inbraakmelding binnen en toen agenten poolshoogte gingen nemen bleek er ingebroken te zijn in de winkel. Binnen bleek dat de dader(s) geprobeerd had(den) de geldautomaat open te breken. Het is onbekend of er ook daadwerkelijk geld uit de automaat is buitgemaakt.

Zaterdag wordt er forensisch onderzoek verricht en ook het bekijken van camerabeelden maakt deel uit van het onderzoek door de politie.

's nachts is nog uitgebreid gezocht naar de dader(s) , ook met behulp van de politiehelikopter en honden. De dader(s) zijn echter afgelopen nacht niet meer gevonden.

2019249376