Zwaar illegaal vuurwerk gegooid naar politievoertuig

Het gooien van zwaar vuurwerk naar personen in auto’s is levensgevaarlijk. Indien zwaar vuurwerk onder een auto tot ontploffing komt, kan dit personen ernstig verwonden. Een van de kerntaken van de politie is onder andere voor veiligheid voor iedereen te zorgen, criminaliteit te voorkomen en de openbare orde te bewaken. Daarom vind de politie agressie en geweld tegen haar medewerkers onacceptabel. Politiebeambten hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving en moeten zonder te worden gehinderd hun werk kunnen doen. Met wederzijds respect. Agressie of geweld, in welke vorm dan ook, tegen medewerkers wordt niet getolereerd.



Er is aangifte gedaan door de agenten en de politie doet onderzoek. Daarom roept de politie getuigen op om zich te melden. Zag u wie het zware vuurwerk naar de politieauto gooide of hebt u camerabeelden waarop het incident te zien is? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met 0800-7000.



Vuurwerkbom gegooid naar politiebus

Op dinsdagavond 3 december werd er een vuurwerkbom gegooid naar een politiebus in de omgeving van de Pluvierstraat. Op camerabeelden gemaakt door de politiehelikopter is te zien dat het projectiel eerst een explosie veroorzaakte en daarna een tweede klap. In dat busje zaten zeven politieagenten. Het onderzoek naar verdachten is nog in volle gang



Veilige werkruimte brandweer

In de omgeving van het Doctor de Visserplein was de sfeer vrijdagavond 27 december grimmig. Een grote groep jongeren stond op het plein, zij gooide met vuurwerk en veroorzaakte een aantal branden. Politieagenten probeerden op dat moment tevergeefs contact te leggen met de groep. Dit met als doel een veilige werkruimte voor de brandweer te creëren. De mobiele eenheid stond op dat moment gereed om op te treden. Uiteindelijk verliet de groep uit eigen beweging het Doctor de Visserplein. De mobiele eenheid bleef achter om de brandweer een veilige werkomgeving te garanderen. Er zijn daarbij twee Hagenaren van 17 en 19 jaar zijn aangehouden voor belediging. Een van hen verzette zich bij zijn arrestatie.