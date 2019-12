Drugsvangst na doorzoeking loodsen

Na een melding deed de politie onderzoek en besloot een aantal loodsen te doorzoeken. Hierbij werden rechercheurs ondersteund door agenten van de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen en Forensische Opsporing. Zij troffen daarbij synthetische drugs aan. Ook namen agenten grondstoffen en goederen in beslag die bij de productie van harddrugs gebruikt worden.



Getuigen gezocht

Hebt u eerder iets verdachts gezien in de omgeving van de loodsen aan de Van Klaverweijdeweg, dan bent u een belangrijke getuige voor ons. Neem dan contact op met de districtsrecherche Leiden-Bollenstreek via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Neem ook contact met ons op indien u de aanwezigheid van een drugslab vermoedt in uw omgeving.



Ontmanteling van drugslaboratoria

Als chemische stoffen een bedreiging voor de omgeving vormen, komt de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen ter plaatse, kortweg het LFO. Dat gebeurt hoofdzakelijk bij het aantreffen en ontmantelen van drugslaboratoria van synthetische drugs zoals XTC of amfetamine. Het LFO handelt ook bij incidenten waarbij chemische stoffen betrokken zijn. Wordt er chemisch afval gedumpt in Nederland, dan zorgt het LFO voor ondersteuning.



Hoe te handelen bij aantreffen van een mogelijk drugslab?

Vindt u een mogelijke productieplaats, ga dan niet zelf aan de slag en vernietig geen sporen voor de politie. Breng uzelf in veiligheid. Er is altijd gevaar voor giftige stoffen, gassen, brand en/of ontploffing.. Alarmeer de politie via 1-1-2 op enige afstand van het lab i.v.m. brand- en explosiegevaar en geef uw exacte locatie door en of er eventueel sprake is van brand of zichtbare rook. De politie zal, zo nodig, de brandweer en/of de LFO inschakelen. Als de situatie of omgeving buiten het lab veilig is, kunt u mogelijk bijzonderheden vastleggen, zodat u deze kunt meegeven aan de politie wanneer deze ter plaatse komt. Denk aan het noteren van nummerborden, beschrijvingen van vervoermiddelen en personen, en andere opvallende activiteiten.