Ruim 2500 kilo illegaal vuurwerk in container

Een onderzoek naar aanleiding van een melding over de oudejaarsknallers gaf al snel resultaat. Agenten betrapten gistermorgen een 32-jarige man toen hij tussen de opslagloods en zijn auto heen en weer liep met dozen cobra’s. De container stond op een opslagterrein op een dijk tussen Zwijndrecht en H.I.A. Hij is op heterdaad aangehouden. Het onderzoek leidde de politiemensen ook nog naar een garagebox die was gevuld met het explosieve spul. In de middag kwamen de agenten uit bij de andere verdachte. In zijn schuur en auto lag 45 kilo aan gevaarlijke knallers. De mannen, van 28 en 32 jaar en beide uit Zwijndrecht, zijn aangehouden. De partij vuurwerk wordt door een professioneel bedrijf afgevoerd en vernietigd.

Zwaar vuurwerk

Mortierbommen worden gezien als professioneel vuurwerk. Het is vuurwerk van de zwaarste soort, en mag alleen worden gebruikt door professionals in vuurwerkshows.



Waarom is illegaal vuurwerk zo gevaarlijk?

Illegaal vuurwerk wordt niet gekeurd en getest. Er wordt dus niet gezocht naar ‘weigeraars’ en ‘blindgangers’. Dat is vuurwerk dat niet wil afgaan of dat niet goed of volgens de aanwijzingen afgaat. De lont brandt bijvoorbeeld te snel, zodat u niet op tijd kunt wegkomen. Vaak ook is illegaal vuurwerk te zwaar, bevat het te veel kruit. De zeer harde knal kan leiden tot blijvende gehoorbeschadiging en daarnaast kan de kracht van de explosie zo groot zijn dat dit iemand ernstig kan verwonden of zelfs doden.



