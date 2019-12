Rotterdammer aangehouden na dodelijk steekincident Rozenburg

De politie kreeg even voor 23:00 uur de melding van het steekincident in de portiekflat. Agenten troffen de vrouw zwaargewond aan en begonnen direct met reanimeren. Een traumateam nam de reanimatie over, maar de hulp mocht helaas niet meer baten. De vrouw overleed aan haar verwondingen. Korte tijd later hielden agenten in Rotterdam een 33-jarige verdachte aan. Hij is overgebracht naar een politiebureau en wordt verhoord.