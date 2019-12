Onenigheid in de woning

De politie kreeg vrijdag 27 december rond 12u15 een melding van een steekincident in een woning aan het Tuindorp. De exacte toedracht is nog niet bekend. Een 44-jarige man (de woonplaats is niet bekend) is met letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie verzond na het incident een burgernet, omdat twee personen direct na het incident de woning hadden verlaten. Zij meldden zich later in de middag op een politiebureau. De vrouw is als getuige verhoord. De 19-jarige verdachte uit Goes zit vast voor nader onderzoek.