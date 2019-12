Hennepkwekerij ontdekt bij brand

Politie, openbaar ministerie en gemeenten geven veel prioriteit aan de aanpak van hennep. Deze plantages veroorzaken vaak stankoverlast, leveren brandgevaar op en bovendien is er dikwijls een relatie met georganiseerde misdaad (geweld, inbraken, overvallen, ripdeals en liquidaties). Burgers die tips hebben over de aanwezigheid van hennepkwekerijen kunnen dit doorgeven: via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 of het meldingsformulier van M.