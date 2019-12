Bejaarde man mishandeld na aanspreken jongens

De katten van het slachtoffer waren door het afsteken van vuurwerk erg onrustig geworden. Omdat er al enige tijd vuurwerk werd afgestoken bij de man voor de deur besloot de Andijker naar buiten te gaan om de jongens hierop aan te spreken. Het slachtoffer wilde alleen vragen of ze weg wilden gaan. De man sprak het drietal aan en werd direct agressief benaderd door de jongens.



Het slachtoffer kreeg vanuit het niets een harde klap in het gezicht en viel op de grond. Daarna kreeg het bejaarde slachtoffer meerdere trappen tegen zijn hoofd. De drie jongens gingen er daarna hardlopend vandoor. Het slachtoffer heeft van twee van de drie jongens een beperkt signalement kunnen geven.



Dader 1:

- blanke jongen

- ongeveer 1.80 cm.

- kort donker haar met een krul erin

- donkere jas tot aan zijn kruis

- donkere broek

- normaal postuur



Dader 2:

- blanke jongen

- donkere kleding



De daders spraken met een Nederlands accent en worden door het slachtoffer geschat op 18 / 19 jaar. Het drietal is weggerend over de Zorgvlietlaan in de richting een steegje. Mensen informatie en / of getuigen kunnen bellen met 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Het slachtoffer liep door de mishandeling letsel op aan het hoofd en heeft zich door een arts laten behandelen.



2019249810