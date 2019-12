Drone met drugs onderschept bij PI Alphen aan den Rijn

De gewaarschuwde agenten troffen op de Eikenlaan het betreffende voertuig verlaten aan. In de auto vonden zij een geactiveerde controller van een drone en lag ook nog een ongebruikte, verpakte drone. Op de binnenplaats van de penitentiaire inrichting lag een drone waaraan een klein pakketje was bevestigd. Een tweede pakketje was beland in de omheining van de gevangenis. Uit onderzoek bleek later dat in de twee pakketjes kleine hoeveelheden hard- en softdrugs zat. Zowel de auto, de drones als de drugs zijn in beslag genomen.