Schietpartij Nieuwe Binnenweg Rotterdam: vijf aanhoudingen

Beeld: Stockfoto politie

Na de melding begon een grote zoektocht in de omgeving. Getuigen vertelden dat bij een kennelijke ruzie op straat werd geschoten. Een auto werd in de omgeving door agenten gesommeerd te stoppen en drie inzittenden werden aangehouden nadat in het voertuig een vuurwapen werd aangetroffen. In het café werden ook twee personen aangehouden. De verdachten variëren in leeftijd van 20 tot 28 jaar. Vier komen er uit Rotterdam, eentje uit Hellevoetsluis. Gewonden zijn niet aangetroffen.

Het vijftal wordt vandaag gehoord om zicht te krijgen in de achtergronden en ook het onderzoek ter plaatse gaat verder. Wie getuige was of meer denkt te weten over de achtergronden wordt verzocht contact op te nemen met rechercheurs van district stad op 0900-8844 of anoniem info door te geven via M: 0800-7000.