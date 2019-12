Groot onderzoek naar dodelijke schietpartij Schiedam

Dat kan zomaar opgevallen zijn. We gaan er vanuit dat omstanders of buurtbewoners iets hebben gezien of gehoord in de omgeving van de Boomgaardstraat en aangrenzende straten waaronder de Bagijnhof, Lange Kerkstraat, Grote Markt en Ooievaarsteeg.

Is u iets opgevallen? Bel met de politie. Heeft u gisteren met agenten gesproken, maar zijn in de hectiek geen persoonsgegevens van u genoteerd? Bel dan ook. Of heeft u wellicht beelden? Het onderzoeksteam stelt alle informatie op prijs. U kunt dit doorgeven via onderstaand tipformulier of via telefoonnummer 0900-8844 . Er kan ook anoniem melding worden gemaakt bij meld misdaad anoniem via 0800-7000 .