Politie roept opnieuw getuigen op van overval op cafetaria

Om meer duidelijkheid te krijgen over de rol van de verdachte die buiten stond, doet de politie opnieuw een beroep op getuigen. Rond de tijd van de overval zou een man met hond in de directe omgeving van de cafetaria op straat zijn aangesproken door een van de verdachten, die de weg vroeg naar het station. De politie wil graag in contact komen met deze getuige. Daarnaast roept de politie overige getuigen op zich te melden. Alle informatie, hoe klein het ook lijkt, kan cruciaal zijn voor het oplossen van deze zaak. Contact opnemen kan via 0900-8844 of 0800-7000 als u anoniem wilt blijven. Het is ook mogelijk om via het tipformulier contact met ons op te nemen.

2019476813^JR