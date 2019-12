In Bureau GLD: overvaller gevlucht ondanks achtervolging getuigen

In de uitzending van Bureau GLD op 4 december tonen we beelden van verdachten en doen we een oproep aan eventuele getuigen om zich te melden.

Apeldoorn – Vrouwen stelen bankpas en pinnen groot bedrag

Op de parkeerplaats van een supermarkt aan De Eglantier in Apeldoorn mist op 12 juli 2019 een vrouw ineens haar telefoon. En daarmee ook haar bankpas die in het telefoonhoesje zit. Kort daarvoor pint ze nog haar boodschappen met deze pas. Op camerabeelden zien we hoe twee andere vrouwen zich steeds ophouden in de buurt van de vrouw. Ze volgen haar ook richting parkeerplaats. Ze weten haar telefoon met hoesje en inhoud te stelen terwijl ze naar de parkeerplaats loopt. Wie herkent deze vrouwen? Eén van de verdachten is ook te zien bij een pinautomaat die dag. Zij pint een aanzienlijk bedrag met de gestolen bankpas. Wie herkent deze vrouwen? 2019310358

Nijmegen - Man neemt telefoon weg van klant casino

Op dinsdagavond 30 juli 2019 laat een klant zijn telefoon liggen op een tafeltje naast een gokautomaat in het casino aan de Zwanenveld in Nijmegen. Een andere bezoeker ziet deze telefoon (met het grijze hoesje) liggen. Hij neemt de telefoon mee. Ben jij deze man? Of herken je hem? We roepen de man op de beelden op zichzelf bij de politie te melden. Daarom is hij nu nog geblurd. 2019361235

Arnhem – Klant café neemt smartphone weg

Begin van de middag op dinsdag 27 augustus 2019 neemt een klant van een café aan de Beekstraat een smartphone weg die onbewaakt op een tafel ligt. Het is de telefoon van een medewerker van dat café. Hij had zijn telefoon op die tafel vlakbij de in- en uitgang van het café gelegd. Eén van de twee klanten die samen aan de bar zaten pakte bij het weggaan deze telefoon van het tafeltje en vertrok. Wie herkent deze man? 2019383203

‘t Harde – Boot inclusief trailer uit garage gestolen

Op maandag 21 oktober 2019 wordt overdag uit een garage bij een woning aan de Eperweg in ’t Harde een trailer met boot en buitenboordmotor weggenomen. Aan de achterzijde van de garage/schuur zijn inbraaksporen te zien. De trailer met de boot erop is op camerabeelden vastgelegd op de Eperweg omstreeks 8.45 uur die dag. De boot zit dan achter een grijze Mercedes. Wie heeft deze boot al dan niet met trailer gezien en mogelijk met deze Mercedes erbij? 2019469779

Barneveld – Man overvalt supermarkt: getuigenoproep!

Zaterdagavond 30 november 2019 rond 18.00 uur heeft een gewapende overvaller het gemunt op een supermarkt aan het Lavendelplein in Barneveld. Hij haalt in ieder geval één van de kassa’s leeg. Na de overval rent hij weg. Omstanders achtervolgen de overvaller in de richting van het Lupineveld.

SIGNALEMENT | We zoeken een man, ouder dan 18, van ongeveer 1.75 - 1.80 meter lang met een normaal postuur. Hij had een hoody met capuchon aan, donkerblauw of zwart, met een rood logo. De capuchon droeg hij over zijn hoofd. Verder droeg hij:

- Donkerblauwe jeans

- Donkergrijze gympen

- Donkere handschoenen

Wie heeft deze man gezien? Wie heeft wat bijzonders gezien in de omgeving van het Lavendelplein te Barneveld? Wie heeft daar gereden met een dashcam? 2019534682

Arnhem – Wie was getuige van de kraak aan de Oostburgwal?

Twee personen proberen op zondagochtend 1 december 2019 vermoedelijk een kraak te zetten bij een pinautomaat aan de Oostburgwal. De twee komen rond 5.30 uur aan per scooter bij de pinautomaat en voeren daar verdachte handelingen uit. Na enige tijd rijden de mannen weer weg in de richting van de Westkappelehof.

Wie heeft iets bijzonders in de omgeving gezien of op camera?

Wie heeft rond dat tijdstip in de omgeving gereden met een dashcam?

De politie wil ook graag in contact komen met de persoon die enkele minuten voor het incident voor de pinautomaat langs loopt.

We laten op een later moment mogelijk beelden zien. Heb je informatie over deze zaak, bel dan met 0800 6070 (opsporingstiplijn) of anoniem via 0800 7000. 2019535503

