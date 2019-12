Verdachte aangehouden in onderzoek naar overval

De verdachte, een 32-jarige inwoner van Bergen is vanmorgen door rechercheurs aangehouden en in zijn woning is een doorzoeking gedaan.

De 32-jarige man zal a.s. woensdag worden voorgeleid aan de rechter-commissaris. Het onderzoek wordt voortgezet.

Eerder werd onderstaand persbericht gepubliceerd:

Getuigen gezocht overval supermarkt

Alkmaar - Woensdagochtend rond 08.40 uur werd een kassamedewerker van de supermarkt aan de Vincent van Goghlaan bedreigd door een man met een wapen. De man deed een greep uit de kassa en liep met een geldbedrag in onbekende richting de winkel uit. De politie heeft de omgeving afgezocht en ook de politiehelikopter werd ingezet, echter de overvaller werd niet meer gevonden.

Het volgende signalement van de overvaller is bekend:

-Blanke man;

-Tussen de 20 en 30 jaar oud;

-Tussen de 1,75 en 1,85 meter;

-Zwart gekleed;

-Groene muts;

-Donkergroene sneakers

Heeft u iets gezien of gehoord wat te maken heeft met deze overval? Of heeft u andere informatie die kan helpen bij het onderzoek? Neem dan contact op via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

2019067226