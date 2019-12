Babbeltrucs in Team West

Den Haag | Babbeltruc Traviatastraat

Op zaterdag 26 oktober 2019 wordt rond 18.00 uur op de Traviatastraat in Den Haag een 85-jarige alleen wonende dame benaderd door een man en een vrouw. Zij bellen aan bij het bellenbord bij gemeenschappelijke toegangsdeur. In verband met de verbouwing van het bovengelegen appartement zeggen zij dat zij een controle komen uitvoeren in verband met eventuele lekkages. Het slachtoffer moet met de man plaatsnemen in de douchecel en het water laten lopen. De vrouw gaat vervolgens in de woning op "lekkages controleren" ondertussen haalde zij uit een kastje een envelop met een groot geldbedrag van het slachtoffer. In Team West worden twee compositietekeningen getoond van de twee verdachten.

Den Haag | Babbeltruc Kornalijnhorst

Op zaterdag 5 oktober 2019 plegen rond 17.00 uur drie jonge mannen een babbeltruc in een woning aan de Kornalijnhorst in Den Haag. Ze dringen zich met een smoes de woning binnen en zetten het 82-jarig slachtoffer onder druk om haar pinpas en pincode te geven. Met de pas wordt later door een minderjarige jongen gepind in de Albert Heijn. In Team West worden camerabeelden van deze jonge verdachte vertoond. Vanwege zijn jonge leeftijd is hij onherkenbaar in beeld. Mogelijk is hij ook betrokken bij de volgende babbeltruc.

Delft | Babbeltruc Cort van der Lindenstraat

Eenzelfde babbeltruc wordt op maandag 7 oktober 2019 gepleegd in een woning aan de Cort van der Lindenstraat in Delft. Twee mannen dringen rond 15.00 uur met een smoes de woning van een 69-jarige man binnen. Het slachtoffer is nagenoeg blind. Onder druk moet het slachtoffer zijn pinpas en pincode afgeven. Met de pinpas wordt later door een jongen gepind. In Team West worden beelden van die pintransactie getoond. Wederom lijkt het te gaan om dezelfde minderjarige jongen van de babbeltruc op de Kornalijnhorst in Den Haag. De verdachte is daarom weer onherkenbaar in beeld.

Wassenaar | Vernieling en diefstal uit speelautomaat Duinrell

Op vrijdag 16 augustus wordt in attractiepark Duinrell in Wassenaar een speelautomaat opengebroken door een man en een vrouw. Zij zijn dan in het gezelschap van twee kinderen. Op beelden is in Team West te zien dat de man de kinderwagen zo positioneert dat hij ongezien de speelautomaat weet open te breken. De speelautomaat is vernield en er wordt er een geldbedrag buitgemaakt.

Den Haag | Diefstal scootmobiel

Tussen woensdag 7 en donderdag 8 augustus wordt op de Pletterijstraat in Den Haag een op straat geparkeerde scootmobiel gestolen. De man die de scootmobiel steelt is te zien in Team West. Het opvallende is dat hij een hond bij zicht heeft.

