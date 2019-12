Politie zoekt getuigen van mislukte overval en aanrijding in Dordrecht

Dordrecht - De politie is op zoek naar getuigen van een overval die op 2 december plaatsvond op een supermarkt aan de Blekersdijk in Dordrecht. Enige tijd later vond een aanrijding plaats op de Julianastraat met de kruising Nassauweg. De betrokkenen bij de aanrijding zouden wel eens iets met de overval te maken kunnen hebben. De scooter in ieder geval wel.