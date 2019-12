Arrestaties in onderzoek naar groepsverkrachtingen

De zaak kwam begin dit jaar aan het rollen. Afzonderlijk van elkaar deden drie tienermeisjes uit ’s-Hertogenbosch melding van verkrachting door meerdere jongens op verschillende momenten. In alle gevallen kwamen de meisjes in contact met leden van de groep, onder meer via social media. De meisjes werden vermoedelijk gedrogeerd en vervolgens in weerloze toestand misbruikt door meerdere jongens uit de groep. Soms werd er geweld gebruikt. Het misbruik vond plaats bij een garagebedrijf in ’s-Hertogenbosch. In april van dit jaar deden forensisch rechercheurs sporenonderzoek in een ruimte bij het bedrijf. In die ruimte zouden de verkrachtingen hebben plaatsgevonden.