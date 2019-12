Opsporing Verzocht vraagt hulp in onderzoek overleden man in visvijver

Het onderzoeksteam roept burgers via Opsporing Verzocht op om mee te helpen in het lopende onderzoek en informatie te delen. Mogelijk zijn er mensen die iets opvallends hebben gezien in de omgeving van de visvijver aan de Doorderweg in Echt op vrijdag 22 november. Politiemedewerkers zijn na het aantreffen van de man op vrijdagavond gestart met een technisch- en buurtonderzoek. De toedracht van het overlijden is nog onbekend. Het onderzoeksteam houdt rekening met alle mogelijke scenario’s.