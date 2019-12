Politie treft 2000 kilo zwaar vuurwerk aan

Vorige week dinsdag 26 november werd een 29-jarige man uit Enschede aangehouden. Hij vervoerde in zijn auto dozen met illegaal vuurwerk. De politie stelde een onderzoek in en trof totaal 2000 kilo illegaal vuurwerk aan op twee locaties. Een groot gedeelte van het materiaal dat in beslag is genomen zijn zware explosieven. De man is inmiddels weer in vrijheid gesteld. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt.