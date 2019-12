Twee plunderende inbrekers aangehouden

Rockanje - Agenten van de ploeg Brielle/ Westvoorne hielden vorige week twee inbrekers aan die in de nachtelijke uren diverse caravans leegplunderden. In en rond het weekend van 23 november meldden zich zestien gedupeerden van inbraken in hun caravan op een camping in Rockanje. Uit de caravans waren veel spullen gestolen, waaronder een televisie, drank, eten en een fiets. Direct werd door de agenten een onderzoek ingesteld.