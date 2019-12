Agenten gaan aangiftes op locatie opnemen

Daar zijn waar mensen de politie nodig hebben

Op de rustige vrijdagen zitten agenten op de politiepost te wachten op bezoekers die vaak niet komen. Daarom sluit de politie de post op vrijdag zodat de agenten aangiftes op locatie kunnen opnemen. Dat kan bij mensen thuis zijn, maar ook op een ander plek als dat handiger of wenselijk is. Ook blijft de wijkagent uiteraard zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar voor de bewoners. Het uitgangspunt is dat agenten daar zijn waar de burger ze nodig hebben. Mensen kunnen voor een afspraak bellen met 0900-8844.

Minder bezoekers

De politie merkt dat steeds minder mensen naar de politiepost komen. Vooral op de vrijdag is dit het geval. Het vermoeden is dat dit komt omdat inwoners steeds vaker contact zoeken via social media of via de telefoon. Ook is het voor veel mensen lastig om overdag naar de politiepost te komen. En tegenwoordig kunnen mensen met gevonden voorwerpen en vermissing van reisdocumenten terecht bij de gemeente.

Openingstijden

Op dinsdag en donderdag blijft de post in Oosterbeek geopend; op maandag, woensdag en zaterdag is het bureau in Wageningen geopend. Weet u al dat u aangifte wilt doen? Bel dan eerst voor een afspraak met 0900-8844.