Mannen breken in bij slapende bewoner

Op zondag 29 december even voor 16.00 uur kwam er een melding binnen dat er een man met een hoofdwond was aan komen lopen bij een adres aan de Diepvoorde in Wijchen. De gewonde man bleek ook een bewoner te zijn van de Diepvoorde. Hij vertelde dat hij was overvallen terwijl hij op zijn bank lag te slapen.

Er zouden meerdere personen via de achterzijde zijn woning zijn binnengedrongen. De gealarmeerde agenten troffen verse braakschade aan de achterzijde van zijn woning aan. De woning leek te zijn doorzocht. Omdat de bewoner gewond was werd hij per ambulance meegenomen naar het ziekenhuis voor nader onderzoek. De man moet nog aangifte doen van wat hem overkomen is en of er goederen uit zijn woning zijn verdwenen.

De politie is meteen een onderzoek gestart.

Weet u meer? Tip ons!

Heeft u iets gezien of gehoord of weet u meer over dit incident Bel 0900 8844 of geef u tip door via het digitaal tipformulier. Anoniem melden kan ook via Meld Misdaadanoniem 0800 7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl

2019579745 cw