Getuigen gezocht van beroving

De twee jongens hadden met een onbekende via internet een afspraak gemaakt om illegaal vuurwerk te kopen. Toen zij in het Engelandpark waren, werden zij echter bedreigd en beroofd van hun geld en overige kostbaarheden. Dit gebeurde door een aantal jongemannen die deel uitmaakten van een groep van vijf personen.

De recherche onderzoekt deze beroving en is op zoek naar mensen die mogelijk iets gezien hebben van de beroving in het Engelandpark zondagmiddag, of mensen die andere informatie hebben over de daders.

Van het vijftal is het volgende signalement bekend: alle vijf zijn in de leeftijd van 16-18 jaar, droegen donkere tot zwarte kleding, een van hen was blank en vier hadden een lichtgetint uiterlijk. Een van hen had zwart lang haar en een ander was in bezit van een scooter van het merk Zip en hij droeg een systeemhelm.

Heeft u informatie die kan helpen bij dit onderzoek? Deelt u het dan a.u.b. met de recherche in Haarlem via tel.nr. 0900-8844. Vermeldt u er a.u.b. zaaknummer 2019250553 bij.

2019250553