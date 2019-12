19 aanhoudingen voor vuurwerk en brandjes

Op het Dr. de Visserplein was de hele zondagavond een groep mensen op de been. Op het plein werd vuur gestookt in een vuurton en werd brandbaar materiaal aangevoerd. In de loop van de avond bluste de brandweer dit vuur en werd de vuurton verwijderd. De meeste aanwezigen verlieten hierop het plein.



Later die avond kwam opnieuw een groep mensen naar het plein en werd opnieuw vuur gestookt. Rond middernacht vorderde de politie de aanwezigen te vertrekken. Op het plein en in de directe omgeving hielden agenten in totaal vijftien personen aan die hieraan niet voldeden. Hierbij werd ook de Mobiele Eenheid ingezet.



Van deze vijftien aangehouden personen mocht één minderjarige direct weer naar huis. De veertien andere personen, waaronder vijf minderjarigen in de leeftijd van 15 tot 17 jaar, zitten nog vast en worden vandaag verhoord.



Op verschillende andere locaties in het werkgebied van het politiebureau hielden agenten zondagavond ook nog vier minderjarigen aan voor het gooien van zwaar vuurwerk en het stichten van brandjes. Zij zijn na hun aanhouding direct heengezonden en hebben zich vanochtend op het politiebureau gemeld.