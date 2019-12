Politie vindt 230 kilo vuurwerk in woning

Leiderdorp - In een pand aan de Bospolder in Leiderdorp vonden agenten zondagmiddag 29 december rond 15.00 uur 230 kilo professioneel vuurwerk. Het vuurwerk is in beslag genomen; de drie bewoners hebben inmiddels van de gemeente een zogenoemde ‘preventieve last onder dwangsom’ ontvangen.