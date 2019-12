Aanhouding na grote vuurwerkvangst

Delft - De politie heeft maandagavond 30 december een 20-jarige man uit Delft aangehouden. Hij had 270 kilo vuurwerk in een huis aan de Willem Bilderdijkhof liggen. Het vuurwerk was weliswaar legaal, maar je mag niet meer dan 25 kilo tegelijk in huis hebben. Het vuurwerk is veilig afgevoerd.