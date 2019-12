Man aangehouden voor gooien zwaar illegaal vuurwerk naar politiebus

Bent u getuige van een verdachte situatie? Ziet u verdacht gedrag of een strafbaar feit gebeuren? Is er direct hulp nodig? Meld het de politie. Een melding kunt u zowel via telefoonnummer 0900-8844 doen als aan de balie van een politiebureau. Natuurlijk kunt u ook een melding maken via de agent op straat en het politie meldformulier. Liever anoniem blijven? Gebruik dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of online.



Bel 112 bij spoed of heterdaadsituaties: als hulp bij direct levensbedreigende situaties nodig is. Of wanneer u verdacht gedrag signaleert of getuige bent van een misdrijf, bijvoorbeeld na een verkeersongeluk, bij brand of wanneer iemand inbreekt. Dan telt elke seconde. Meer informatie via deze link https://www.politie.nl/themas/melden.html.