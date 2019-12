Getuigen gezocht: vier autobranden in Sliedrecht

De Rietzangerstraat, Rembrandtlaan en Karekietstraat waren vannacht het decor van vier autobranden. Van de voertuigen zelf is niet veel meer over. Omstreeks 5 uur in de ochtend werden de auto’s kort na elkaar in brand gestoken. De eigenaren van de auto’s hebben aangifte gedaan.

Vorige week werd er op de Merelstraat/Rembrandtlaan ook een poging gedaan om een auto in brand te steken. Mogelijk bestaat er een verband tussen deze branden.

De politie is op dit moment druk bezig met het onderzoek. Alle tips en/of camerabeelden met betrekking tot deze autobranden zijn welkom. Mogelijk zijn er mensen die iets verdachts gezien hebben in de Rietzangerstraat, Karekietstraat, Rembrandtlaan of de Merelstraat.

Heeft u meer informatie. Bel dan 0900-8844 of gebruik het onderstaande tipformulier. Blijft u liever anoniem? U kunt ook bellen via Meld Misdaad Anoniem naar 0800 7000.