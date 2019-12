Wat was de vluchtroute na dodelijke steekpartij Spijkenisse?

Maandagnacht rond 23.50 uur kregen agenten de melding van een vechtpartij aan de Rammenasdreef in Spijkenisse. Daar troffen zij aan de achterzijde van deze woningen, op de Lijnzaaddreef, de zwaargewonde Rozenburger aan met verschillende steekwonden. De hulpdiensten startten een reanimatie, maar dat mocht niet meer baten.

Getuigen meldden dat er kort na de vechtpartij een donkerkleurige auto is weggereden met daarin vier mannen. De politie is een groot onderzoek gestart. Sporen zijn onderzocht en veiliggesteld, er wordt met getuigen en omwonenden gesproken, informatie wordt onderzocht en beschikbare beelden worden nauwkeurig bekeken. Zo wordt onder andere geprobeerd de route in kaart te brengen van de donkere vluchtauto die dus rond middernacht vanaf de Rammenasdreef zou zijn weggereden.

Heeft u meer informatie over dit incident, weet u wat er aan vooraf kan zijn gegaan of heeft u beelden van die nacht uit de omgeving waarop de mogelijke vluchtauto te zien is, neemt u dan alstublieft contact op met de politie via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Melden kan ook anoniem via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.