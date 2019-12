Geweld tegen politie

De meldster belde de politie dat er problemen waren in de relatiesfeer. De politie wilde de tegenpartij die in een auto zat aanspreken, maar de meldster gedroeg zich geagiteerd. Zij werd verschillende malen gesommeerd om terug naar de woning te gaan, maar dit negeerde zij. De meldster liet zich vallen en trapte opzettelijk met kracht tegen de benen van een agent. Daarop is zij aangehouden voor mishandeling. Zij was onder invloed van alcohol en blies 675 ugl.