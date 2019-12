Onacceptabel geweld tegen ambtenaar

Twee medewerkers belast met Toezicht en Handhaving (BOA), volgen een melding van vuurwerkoverlast op. Een man had op de Galjoen een voorwerp weggegooid in de richting van containers. Er was een grote steekvlam en het ging gepaard met een gigantische ontploffing. De BOA’s spreken de verdachte aan op het Raadhuisplein en vragen om een identiteitsbewijs. De verdachte beledigde de ambtenaren en wilde weglopen. Er ontstond een worsteling waarbij een medewerker in het gezicht geschopt werd. Hij raakte gewond. De politie schoot te hulp. De verdachte is geboeid, aangehouden voor mishandeling en overgebracht voor nader verhoor.

Onacceptabel

De politie tolereert geen verbaal of fysiek geweld tegen opsporingsambtenaren, politiemensen, hulpverleners en overheidspersoneel en treedt er daadkrachtig tegen op. Wie agressie of geweld pleegt tegen een werknemer met een publieke taak, moet snel en streng worden gestraft. De dader wordt niet alleen strafrechtelijk, maar ook financieel aangepakt voor het veroorzaken van schade. Met het openbaar ministerie is afgesproken dat de strafeis bij geweld tegen medewerkers met een publieke taak altijd wordt verhoogd. Klik hier voor meer informatie over de veilige publieke taak.