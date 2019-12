Twee autobranden

Agenten zagen op de Nieuwstraat een auto in brand staan. De linker voorzijde van het voertuig stond in brand. De agenten konden de brand met een brandblusser doven. De brandweer heeft een nacontrole gedaan en geconstateerd dat er sprake is van brandstichting. Een auto op de Croydonstraat brandde kort daarvoor geheel uit. Het is onduidelijk of het voertuig in brand is gestoken.